В Харькове родственники военнослужащих ВСУ вышли на митинг против их отправки «на убой» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Харькове родственники военнослужащих 228 батальона 127 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины организовали митинг против отправки бойцов в зону боевых действий.

Как передает издание «Страна.ua», участники акции заявили, что их близких отправили «на убой» обманным путем в Артемовск. По их словам, подразделение понесло большие потери, поскольку военных отправляли на передовую в качестве «пушечного мяса» без соответствующей подготовки, вооружения и связи.

Одна из родственниц погибшего бойца рассказала, что в боях за Артемовск солдаты ВСУ оказались истощены. По ее словам, украинские офицеры «сидят в штабе и только команды раздают, угрожая парням тюрьмой и всем, чем можно». Как заявила девушка, ее брат погиб из-за того, что его не эвакуировали, хотя сослуживцы сразу запросили помощь.

Вышедшие на акцию протеста активисты намерены добиваться справедливости в надзорных органах, поскольку были выявлены неоднократные факты коррупции, вымогательств и «приписок» в воинском подразделении со стороны офицеров, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказали, как командиры бросили их на передовой, отметив, что командование даже не появлялось на передовой. Они назвали президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой».