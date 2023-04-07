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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:29

Малькевич считает, что россиянам нужен аналог "Википедии" для безопасной среды для пользователей

Энциклопедию оштрафовали на 800 тыс.рублей
Елена АКИМОВА
Малькевич заявил, что россиянам нужен аналоги "Википедии", но контролируемый внутри страны

Малькевич заявил, что россиянам нужен аналоги "Википедии", но контролируемый внутри страны

Фото: Анастасия Осипова

В Москве Таганский районный суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, ей принадлежит интернет-энциклопедия «Википедия». Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей. А причина – отказ удалять материал о признанной в России экстремистской песне группы «Психея».

Впереди еще два заседания, они назначены на 13 и 18. Так суммы штрафов могут возрасти до 8 млн рублей.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич прокомментировал решение суда. Он назвал такой вердикт совершенно справедливым. Так как игнорирование действующих законов приводит к печальным последствиям.

Речь шла о нарушении в интересах россиян, пренебрежение безопасностью.

Он отметил, что целесообразно создать в России аналогичный проект, но тот, на страницах которого будет публиковать проверенные и объективные материалы. Сегодня же, даже в энциклопедиях масса фейков.

- Россияне остро нуждаются в здравой информации, чтобы у них формировалась многосторонняя, а не однобокая картина мира, - отметил Малькевич в беседе с «Ридусом».

Что касается «Википедии», то общественник напомнил, что проект контролируется американцами. А заверения, что площадка является «нейтральной» - пустой звук.