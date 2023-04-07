Малькевич считает, что россиянам нужен аналог "Википедии" для безопасной среды для пользователей

Малькевич заявил, что россиянам нужен аналоги "Википедии", но контролируемый внутри страны Фото: Анастасия Осипова

В Москве Таганский районный суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, ей принадлежит интернет-энциклопедия «Википедия». Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей. А причина – отказ удалять материал о признанной в России экстремистской песне группы «Психея».

Впереди еще два заседания, они назначены на 13 и 18. Так суммы штрафов могут возрасти до 8 млн рублей.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич прокомментировал решение суда. Он назвал такой вердикт совершенно справедливым. Так как игнорирование действующих законов приводит к печальным последствиям.

Речь шла о нарушении в интересах россиян, пренебрежение безопасностью.

Он отметил, что целесообразно создать в России аналогичный проект, но тот, на страницах которого будет публиковать проверенные и объективные материалы. Сегодня же, даже в энциклопедиях масса фейков.

- Россияне остро нуждаются в здравой информации, чтобы у них формировалась многосторонняя, а не однобокая картина мира, - отметил Малькевич в беседе с «Ридусом».

Что касается «Википедии», то общественник напомнил, что проект контролируется американцами. А заверения, что площадка является «нейтральной» - пустой звук.