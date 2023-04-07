Spiegel: Бизнесмен Вольф предложил Путину производить «Волги» на заводе Vokswagen в России

Бизнесмен Вольф предложил Путину производить «Волги» на заводе Vokswagen в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший глава компании Magna Steyr Зигфрид Вольф предлагает России выпускать автомобили «Волга» на заводе Vokswagen в РФ.

По информации журнала Spiegel, предприниматель направил российскому лидеру письмо, в котором представил инвестиционный проект «спасения» автомобильной промышленности России. Он оценил его в 60 миллиардов рублей. Согласно проекту, в РФ совместно с ГАЗ ежегодно будет производить не менее 270 тысяч автомобилей «Волга».

Отмечается, что Вольф является одним из самых влиятельных бизнесменов в европейском автопроме, поскольку входит в наблюдательные советы производителя автомобильных комплектующих Schaeffler и концерна Porsche SE. По информации Spiegel, он владеет 10% акций «Группы ГАЗ».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что автомобили должны стать более доступными для покупки жителями РФ в нынешних условиях. Также он поддержал предложение Минпромторга РФ распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе, мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.