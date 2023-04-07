Риэлторы назвали регионы, где сильнее всего подорожала недвижимость в I квартале 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне тешат себя надеждами, что цены на квартиры начнут снижаться. Такие прогнозы звучат с завидным постоянством, но реальность показывает, что в реальности ситуация не меняется.

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали цены на недвижимость в 1 квартале 2023 года и пришли к выводу, что снижение идет очень точечно. А там, где жилье было доступным, цены начинают расти, пишут "Новые известия".

Города, где сильнее всего подорожала недвижимости:

Новокузнецк +10,9%,

Магнитогорск +8%,

Челябинск +7,6%,

Астрахань +7,6%,

Владикавказ +6,5%,

Тольятти +6,3%,

Самаре +6,2%.

А вот снижение отметилось в Москве (–2,5%), Калининграде (–2,2%), и Санкт-Петербурге (–1,7%).

Средний метр вторичной недвижимости вырос в цене на 2,9% и составил 98 798 рублей. В итоге средняя стоимость недвижимости составляет 5,3 млн рублей, что на 3,7% больше, чем три месяца назад.

Примечательно, что на фоне роста цен, квадратура приобретаемых квартир снижается. В среднем теперь денег хватает на приобретение 54 кв.м, вместо 57 ранее.