Риэлторы назвали регионы, где сильнее всего подорожала недвижимость в I квартале 2023 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Россияне тешат себя надеждами, что цены на квартиры начнут снижаться. Такие прогнозы звучат с завидным постоянством, но реальность показывает, что в реальности ситуация не меняется.
Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали цены на недвижимость в 1 квартале 2023 года и пришли к выводу, что снижение идет очень точечно. А там, где жилье было доступным, цены начинают расти, пишут "Новые известия".
Города, где сильнее всего подорожала недвижимости:
Новокузнецк +10,9%,
Магнитогорск +8%,
Челябинск +7,6%,
Астрахань +7,6%,
Владикавказ +6,5%,
Тольятти +6,3%,
Самаре +6,2%.
А вот снижение отметилось в Москве (–2,5%), Калининграде (–2,2%), и Санкт-Петербурге (–1,7%).
Средний метр вторичной недвижимости вырос в цене на 2,9% и составил 98 798 рублей. В итоге средняя стоимость недвижимости составляет 5,3 млн рублей, что на 3,7% больше, чем три месяца назад.
Примечательно, что на фоне роста цен, квадратура приобретаемых квартир снижается. В среднем теперь денег хватает на приобретение 54 кв.м, вместо 57 ранее.