«Ростех» начнёт серийные поставки новейшего российского лайнера МС-21 в 2024 году, фото: Василий ДОЕНИН/ТАСС

Госкорпорация «Ростех» начнёт серийные поставки новейшего, суперсовременного отечественного лайнера МС-21. Уже в 2024 году авиакомпании России получат первые шесть самолётов, о чём сообщили в пресс-службе компании.

В «Ростехе» заявили, что в дальнейшем производство лайнеров будет наращиваться. Так, в 2024 году уже запланированы к передаче 14 силовых установок ПД-14, которыми оснащаются новые лайнеры. Их производит Объединённая двигателестроительная корпорация в Перми.

Напомним, МС-21 - новейшая отечественная разработка в сфере авиастроения. Это среднемагистральный пассажирский самолёт, который вмещает от 163 до 211 пассажиров, и ориентирован на самые востребованные сегменты авиаперевозок.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Перми начали серийное производство двигателей ПД-14, предназначенных для самолётов нового поколения МС-21. К 2030 году планируется выпускать до 160 таких силовых установок в год.