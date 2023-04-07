Военная прокуратура Владимирского гарнизона потребовала заблокировать Reddit в России Фото: Иван ВИСЛОВ

С требованием заблокировать на территории России известный форум Reddit, военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд. Соответствующая информация была опубликована в картотеке суда.

Ответчиком выступит Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, то есть управление Роскомнадзора во Владимирской области.

Согласно данным военного прокурора информация, публикуемая на Reddit, является запрещённой для распространения на территории России, и следовательно, доступ к сайту должен быть ограничен. Рассмотрение этого дела в суде начнётся 11 мая 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Эстонии заблокировали доступ сразу к 53 российским доменам, гонясь за якобы безопасностью от «российской пропаганды и влияния на эстонцев».