Минюст внёс в список иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко Фото: REUTERS

Минюст России внёс в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко. Одной из причин для внесения в список стал сбор средств в пользу ВСУ. Соответствующий документ опубликован на сайте российского ведомства.

Сообщается, что Бабченко не только собирал деньги на нужды украинской армии, но и активно занимался распространением недостоверной информации о деятельности, политике и решениях, принимаемых российской властью.

В ведомстве отметили, что сейчас журналист, внесённый в список иноагентов, проживает за пределами территори Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в список иностранных агентов внесли Сергея Гуриева*, Геннадия Гудкова и Всемирный фонд природы (WWF)*. Зоозащитную организацию, к примеру, уличили в намеренных попытках влиять на решения исполнительной и законодательной власти в России.