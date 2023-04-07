Минюст внёс в список иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко
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Минюст России внёс в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко. Одной из причин для внесения в список стал сбор средств в пользу ВСУ. Соответствующий документ опубликован на сайте российского ведомства.
Сообщается, что Бабченко не только собирал деньги на нужды украинской армии, но и активно занимался распространением недостоверной информации о деятельности, политике и решениях, принимаемых российской властью.
В ведомстве отметили, что сейчас журналист, внесённый в список иноагентов, проживает за пределами территори Российской Федерации.
Ранее KP.RU сообщил о том, что в список иностранных агентов внесли Сергея Гуриева*, Геннадия Гудкова и Всемирный фонд природы (WWF)*. Зоозащитную организацию, к примеру, уличили в намеренных попытках влиять на решения исполнительной и законодательной власти в России.