Путин поручил Минпросвещения продумать возвращение советских писателей в школьные программы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения продумать возможность вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Глава государства уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Произведения советских писателей предполагается вернуть в программы таких предметов как «Литературное чтение» и «Литература», а также в федеральную воспитательную программу, и в календарный план воспитательных работ.

Ответственность за исполнение поручения Путин возложил на главу министерства Сергея Кравцова, который должен предоставить президенту доклад о результатах до 31 августа 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что почти половина всех родителей в России тратят по 2-3 часа каждый день, чтобы помочь своим детям подготовить домашнее задание в школу. При этом у 22 % из них этот процесс выходит скверно.