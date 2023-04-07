МИД Израиля: Семь человек пострадали при теракте на набережной в Тель-Авиве Фото: EAST NEWS

Минимум семь человек получили травмы разной степени тяжести после того, как мужчина выехал на автомобиле на набережную Тель-Авива, в Израиле, и наехал на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

Известно, что из семи установленных пострадавших, двое получили тяжёлые травмы. Как сообщили в полиции Тель-Авива, водитель выехал на набережную Чарльза Клора, успел наехать на нескольких человек и перевернулся, а затем был нейтрализован правоохранителями.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на западном берегу реки Иордан произошло вооружённое нападение на автомобиль. Неизвестные обстреляли транспортное средство, в результате чего погибли две гражданки Израиля. За жизнь третьей пассажирки сейчас борются врачи. Израильские военные прочёсывают местность в поисках нападавших.