Госдума рассмотрит поправки в уголовный кодекс об ужесточении наказания для террористов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько депутатов внесли в Госдуму поправки, предполагающие изменить уголовный кодекс России, ужесточив максимальные сроки наказания по всем террористическим статьям. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

К примеру, максимальный срок, который может получить преступник за действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, устрашение, а также угрожающие жизни людей, предлагается увеличить с 15 до 20 лет. Акты международного терроризма - от 12 лет до пожизненного заключения. Минимальный порог за вербовку и вовлечение в террористические ячейки поднимется с 5 до 7 лет лишения свободы. За государственную измену предлагается назначать пожизненное заключение.

Пособничество терроризму предлагается наказывать минимум 12 годами тюрьмы, а участникам террористических организаций будет грозить от 10 до 15 лет заключения. Также в Госдуме предложили ужесточить наказание за повреждение транспортной инфраструктуры России, нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономики и обороны страны, до 20 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России приняли закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и уничтожение редких растений.