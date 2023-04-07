В Госдуму внесен проект закона об ужесточении правил оборота вейпов
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В Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение проект закона, ужесточающий правила оборота вейпов, об этом сообщил вице-спикер Петр Толстой.
Толстой отметил, что предлагается установить запрет на продажу «электронных сигарет и расходных для них везде, кроме розничных магазинов».
Кроме того, он добавил, что планируется также запретить открытую выкладку таких товаров, «выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, которые как раз и привлекают несовершеннолетних».
Авторами законопроекта выступили в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций палаты.
Как писал сайт KP.RU, 6 апреля 2023 года в Госдуму внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов.
Для поддержки семей с детьми, предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза.
На сегодняшний день сумма, с которой вы можете получить налоговый вычет по НДФЛ составляет 50 тысяч рублей. Законопроект предлагает повысить ее до 110 тысяч рублей.
3 апреля в Госдуму был внесен законопроект об увеличении суммы ущерба от экономических преступлений.
Документ предлагает увеличить с 2,25 млн рублей до 3,5 млн рублей сумму крупного ущерба за внесение заведомо ложных сведений в межевой, технический планы, акт обследования или проект межевания земельного участка.