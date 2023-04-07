В Госдуму внесен проект закона об ужесточении правил оборота вейпов Фото: Shutterstock

В Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение проект закона, ужесточающий правила оборота вейпов, об этом сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Толстой отметил, что предлагается установить запрет на продажу «электронных сигарет и расходных для них везде, кроме розничных магазинов».

Кроме того, он добавил, что планируется также запретить открытую выкладку таких товаров, «выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, которые как раз и привлекают несовершеннолетних».

Авторами законопроекта выступили в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций палаты.

Как писал сайт KP.RU, 6 апреля 2023 года в Госдуму внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов.

Для поддержки семей с детьми, предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза.

На сегодняшний день сумма, с которой вы можете получить налоговый вычет по НДФЛ составляет 50 тысяч рублей. Законопроект предлагает повысить ее до 110 тысяч рублей.

3 апреля в Госдуму был внесен законопроект об увеличении суммы ущерба от экономических преступлений.

Документ предлагает увеличить с 2,25 млн рублей до 3,5 млн рублей сумму крупного ущерба за внесение заведомо ложных сведений в межевой, технический планы, акт обследования или проект межевания земельного участка.