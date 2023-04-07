Полковник Макгергор: Российские противотанковые комплексы сожгут «Леопарды» и «Абрамсы» в случае наступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) сожгут «Леопарды» и «Абрамсы» в случае наступления ВСУ, об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких - «Корнет», - сказал офицер.

Он отметил, что «как только вы зафиксировали цель - вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику».

Макгрегор напомнил, что в Сирии «Леопард» уже сталкивался с российским ПТРК, но не смог пережить этой дуэли.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад «Гвардии наступления». Он заявил, что на сегодняшний день сформированы восемь бригад, и они готовы к активным наступательным мероприятиям.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен назвал главной целью украинских партнеров вернуть Украине территории, отметив, что это будет сделано при помощи контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели.

Напомним, ранее в Ростехе сообщили, что российские ПТРК «Корнет», а также авиационные ракеты «Атака» и «Вихрь» способны эффективно поражать немецкие танки Leopard 2.