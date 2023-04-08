Советник главы ДНР Гагин: В случае контрнаступления ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСУ при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы, об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Киев уже сформировал подразделения для этой операции», - сказал Гагин.

По его словам Гагина, в них будут вливаться солдаты, прошедшие подготовку в европейских странах - союзниках НАТО.

Советник подчеркнул, что для контрнаступления украинским войскам нужно выйти из защитной зоны своих систем ПВО. В этом случае для российской авиации настанет звездный час.

«Противник понесет в первые же часы ...колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта», - отметил Гагин.

Как писал сайт KP.RU, телеканал Fox News сообщил, что Киев для весеннего контрнаступления готовится к самой крупной мобилизации с начала специальной военной операции.

По данным телеканала, мобилизация будет превышать осеннюю 2022 года в два раза. Ожидаемое наступление может состояться в течение следующих двух месяцев.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина планирует возвращать территории при помощи контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб России готовит ответные решения на случай наступательных операций ВСУ.

«Они готовятся к наступательным операциям – это всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», – сказал Медведев.