Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с целью обвинить армию России в применении химоружия Фото: REUTERS

Киевский режим готовит провокацию с целью обвинить армию России в применении химического оружия, при этом планируется развернуть в западных СМИ медиакампанию по дискредитации РФ, об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«По подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию РФ на международной арене», - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, для ее реализации в населенном пункте Ахтырка Сумской области подготовлен якобы участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками».

На эти фэйковые позиции планируют доставить тела и останки погибших украинских военных, после чего объявить, что они якобы стали жертвами российских боеприпасов с «отравляющими веществами». Данный участок местности и тела предполагается обработать отравляющими химическими веществами, после чего сфабрикованные "улики" задокументируют западные эксперты, которые уже находятся на территории Украины. Кроме того, спецслужбам поручено подготовить и опубликовать фальшивые записи "радиоперехватов" якобы обсуждения российскими военными подготовки к применению химоружия.

«По замыслу Киева провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации России», - подчеркнули в военном ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 1 марта 2023 года Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена данными о том, что провокация Киева с радиоактивными материалами может произойти около Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность.

По ее словам, контейнеры, которые содержат радиоактивное вещество «Калифорний-252», доставили в порты Одессы в феврале 2023 года, о чем говорили украинские интернет-ресурсы и соцсети. Она отметила, что во время приема грузов была отключена система радиоактивного мониторинга.