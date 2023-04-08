Данилу Козловского после его публичных заявлений просят проверить на дискредитацию армии России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актера Данилу Козловского просят проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний об СВО на Украине, а также призывов выходить на митинги. С соответствующим обращением в Генпрокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера... Данилы Козловского, осуждающего спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России», - сказано в обращении.

Также указано, что Козловский в соцсети осуждал решение проблем на Украине «военными операциями», при этом отмечал, что не следил за боевыми действиями на Донбассе в течение восьми лет.

Помимо этого, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что апрельские концерты Александра Реввы в Москве и Санкт-Петербурге не состоятся.

С начала 2023 года Ревва планировал отработать концерты в регионах страны и в столице, которые начинали переносить еще из-за коронавирусных ограничений с начала пандемии. Региональные отмены начались после того как и общественники, и зрители выступили против его концертов. Произошло это из-за его антипатриотических реплик.

Кубанские участники СВО также выступили против концерта певца: «От имени бойцов батальона спецназначения «Тигр» я прошу вас игнорировать концерт и не давать этому Артуру Пирожкову из своих денег ни рубля. Запомните главное, каждый рубль, который вы ему дадите, будет потрачен на поддержку Украины, а часть денег перечисляет на нужды ВСУ».

Концертное шоу Реввы отменили в Ростове-на-Дону (за несколько часов до начала), Краснодаре, Белгороде…