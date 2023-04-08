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НовостиОбщество7 апреля 2023 22:23

Данилу Козловского после его публичных заявлений просят проверить на дискредитацию армии России

Актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста
Сергей ГАПЧУК
Данилу Козловского после его публичных заявлений просят проверить на дискредитацию армии России

Данилу Козловского после его публичных заявлений просят проверить на дискредитацию армии России

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актера Данилу Козловского просят проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний об СВО на Украине, а также призывов выходить на митинги. С соответствующим обращением в Генпрокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера... Данилы Козловского, осуждающего спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России», - сказано в обращении.

Также указано, что Козловский в соцсети осуждал решение проблем на Украине «военными операциями», при этом отмечал, что не следил за боевыми действиями на Донбассе в течение восьми лет.

Помимо этого, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что апрельские концерты Александра Реввы в Москве и Санкт-Петербурге не состоятся.

С начала 2023 года Ревва планировал отработать концерты в регионах страны и в столице, которые начинали переносить еще из-за коронавирусных ограничений с начала пандемии. Региональные отмены начались после того как и общественники, и зрители выступили против его концертов. Произошло это из-за его антипатриотических реплик.

Кубанские участники СВО также выступили против концерта певца: «От имени бойцов батальона спецназначения «Тигр» я прошу вас игнорировать концерт и не давать этому Артуру Пирожкову из своих денег ни рубля. Запомните главное, каждый рубль, который вы ему дадите, будет потрачен на поддержку Украины, а часть денег перечисляет на нужды ВСУ».

Концертное шоу Реввы отменили в Ростове-на-Дону (за несколько часов до начала), Краснодаре, Белгороде…