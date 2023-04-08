The Times: В октябре 2022 года операция ВСУ по захвату ЗАЭС завершилась полным провалом Фото: REUTERS

19 октября 2022 года более 600 военнослужащих из элитных подразделений ВСУ принимали участие в операции по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая закончилась провалом для Киева, об этом британская газета The Times.

«Военнослужащие ВСУ были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК», - говорится в статье.

Издание отметило, что Киев официально ранее не признавал факт атаки на крупнейшую в Европе АЭС.

Источник газеты подчеркнул, что подразделения ВСУ не ожидали натолкнуться на жесткое сопротивление, так как предполагалось, что российская сторона «не будет способна использовать артиллерию» в районе ЗАЭС.

«Россияне построили очень густую оборону, они все заминировали», - рассказал один из офицеров. Он заявил, что их «начали обстреливать прямо по воде» из танков и артиллерии.

Газета уточнила, что в результате массированного обстрела основная группировка ВСУ не смогла высадиться на левом берегу Днепра. Небольшая группа, добравшаяся до берега, вступила в трехчасовую перестрелку с российскими военнослужащими на окраине Энергодара.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал не «играть с огнем» и «немедленно прекратить» обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Эксперт Просвирнов объяснял, чего добивается Украина, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС. На территории станции имеются сухие хранилища. Это более уязвимый объект, чем реактор, и он может представлять радиационную опасность при попадании снарядов. Это своего рода аналог «грязной бомбы».

В случае попадания и взрыва хранилища в атмосферу гарью и пылью поднимутся радиоактивные элементы. Дальнейшее их перемещение зависит от направления ветра.

Среди изотопов, которые содержат ядерные отходы, есть короткоживущие, то есть они относительно быстро распадутся и станут безопасными. Но есть и такие, которые заразят почву и воду всерьез и надолго. Их рассеивание будет зависеть от ветра, осадков и тысячи других причин, которые заранее учесть невозможно.