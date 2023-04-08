NYT: В Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю Фото: REUTERS

Новая порция секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку утекла в сеть, об этом написала газета New York Times.

«Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей», - говорится в статье.

Издание уточнило, что «документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае».

По данным аналитиков, в Сеть могли попасть более 100 документов. Власти допускают, что ущерб от утечки может быть значительным.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля стало известно, что минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

При этом администрация Байдена работала над удалением секретных документов из общего доступа, но пока ей это не удалось.