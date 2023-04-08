Французов разозлил неприличный жест Макрона во время фотографирования с главой КНР

Политик Филиппо подверг критике жест Макрона на фотографировании с Си Цзиньпином Фото: кадр из видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратил на себя внимание во время визита в Китай после того, как убрал руку в карман во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом написал в соцсети французский политик Флориан Филиппо.

«Новое ужасное унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съёмке с прямого эфира видно, что он убирает руку в карман! Этот визит всё больше и больше напоминает катастрофу!», - написал Филиппо.

При этом Макрон также поделился снимком именно с этим моментом в своем аккаунте в соцсети.

Пользователи обратили внимание, что поведение Макрона, особенно в условиях такого важного визита, оставляет желать лучшего.

«Макрон не знает, как вести себя даже за границей... Бесстыжий!», - с возмущением отметил Jean-Claude Colette.

Jamespaslescons выразился гораздо жестче: «Негодяя снова подловили».

Аs_chazaud задал Макрону риторический вопрос, почему он специально выбрал фотографию с рукой в кармане, когда «весь мир видел, как вас исправили по протоколу (который любой ребенок обычно усваивает в знак уважения). Вам важно провоцировать, как ребенку?».

Как писал сайт KP.RU, ранее политик Филиппо заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно.

Политик отметил, что Макрона во время его визита в Китай посадили на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Он добавил, что то же с президентом Франции произошло во время поездки в Россию.

Газета Politico отмечала, что лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по конфликту на Украине после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Напомним, 7 февраля 2022 года встреча президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась в Кремле за 5-метровым круглым столом.