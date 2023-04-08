Правительство Чада потребовало посла Германии покинуть страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну, дав ему на это 48 часов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством связи Чада.

В сообщении причиной высылки посла указано, что он «проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам».

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что оружие, поступающее Украине от стран Запада, попадает к террористам в странах бассейна озера Чад.

«Вооруженный конфликт на Украине и ситуация в Сахеле служат основными источниками оружия и боевиков, которые пополняют ряды террористов в районе озера Чад. ...Оружие, используемое в конфликте на Украине, в равной степени начинает просачиваться в регион», – сказал политик.

Бухари отметил необходимость усиления контроля за перемещением оружия в странах бассейна озера Чад, то есть в Нигерии, Нигере, Камеруне и Чаде.