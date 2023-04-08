СМИ: Посол Украины в Болгарии Илащук выступила с обращением к болгарам в домашнем халате

СМИ: Посол Украины в Болгарии Илащук выступила с обращением к Зеленскому в домашнем халате Фото: соцсети

Дипмиссия Украины в Болгарии в соцсетях разместила видеообращение к болгарам, посвященное вручению грамоты руководству республики, посла Олеси Илащук, одетой в домашний халат, об этом написали украинские СМИ.

На оригинальном видео посол Украины в Болгарии Олеся Илащук предстает в «домашнем халате».

Издание подчеркнуло, что первоначальный ролик позже был удален, затем дипмиссия опубликовала новое видео, где посол одета уже в официальный пиджак.

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря 2022 года Зеленский назначил Олесю Илащук на пост посла в Болгарии.

Отмечалось, что Илащук является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов.

Сама Илащук позиционировала себя как эксперта в области сексологии и специалиста по драгоценным украшениям. При этом, для работы послом у нее нет необходимого опыта дипломатической работы.

Также обозреватель KP.RU Александр Гришин пытался разобраться, почему взаимоотношения Украины и Болгарии перешли в глубоко интимную зону и будут отныне строиться именно там.