Госсекретарь США Блинкен исключил переговоры между Россией и Киевом

Госсекретарь Блинкен пока исключил переговоры между Россией и Киевом Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke исключил возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время.

«Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», - заявил Блинкен.

Политик отметил, что «для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой...».

По мнению Блинкена, Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время.

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит никаких перспектив для переговоров с Киевом.

28 февраля Песков не стал отвергать вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что при новых территориальных реалиях это возможно, однако существуют конкретные условия российской стороны.

18 января 2023 глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.