Синоптик Вильфанд пообещал, что в Сибирь и на Урал вернутся морозы до минус 30 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что на Урале, в Сибири, Якутии, а также на Таймыре в ближайшие дни резко похолодает. В эти регионы вернутся зимние морозы до 30 градусов ниже нуля.

Похолодание уже началось.

— Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была 13-15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях, — сообщил Вильфанд.

В следующие несколько дней синоптик пообещал, что в Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится до -33, в Ханты-Мансийском — до минус 20-26. На Таймыре ожидают рекордные 30-35 градусов морозы, в Якутии не многим меньше — до -31–32 градусов.

В Томской и Кемеровской областях прогнозируют похолодание до минус 16-19, в Иркутской области термометры покажут минус 20-23. На Алтае будет теплее всех вышеперечисленных регионов — минус 9-11.

При этом в средней России ожидают потепление. Например, в Москве в эти выходные, 8 и 9 апреля, прогнозируют до 13 градусов выше нуля.