В марте 2023 года доходы российского бюджета начали догонять расходы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К марту ситуация с доходами и расходами бюджета РФ стабилизировалась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства финансов. За третий месяц года был накоплен небольшой профицит, который сократил дефицит первого квартала до 2,4 трлн рублей. В Минфине рассчитывают и на дальнейшее улучшение ситуации.

Профицит бюджета в марте составил 183 млрд рублей. При этом в январе и феврале фиксировали дефицит — 1,65 трлн и 933 млрд рублей соответственно. При этом отмечается, что такие показатели считаются крупными — в законе прописан ориентир дефицита бюджета в размере 2,925 трлн рублей по итогам года.

Доходы бюджета в период с января по март 2023 года сократились на 21%, до 5,677 трлн рублей. Нефтегазовая отрасль принесла всего на 3,5% меньше, чем в прошлом году — 4,042 трлн рублей. НДС сохранил уровень, его поступило столько же, сколько и в 2022 году: 2,693 трлн рублей.

В Минфине сообщили, что в краткосрочной перспективе планируется пополнить бюджет за счет продажи энергоресурсов. Также поможет разовый налоговый сбор от крупного бизнеса, общей суммой в 300 млрд рублей. Также до сих пор не распределен резерв и 1,5 трлн рублей — аванс Соцфонду отдельных трансфертов для 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, доходы бюджета РФ в первом квартале 2023 года составили 5,68 трлн рублей, расходы – 8,08 трлн.