Российский летчик Су-27 за один вылет уничтожил два вертолета и самолет ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

За один боевой вылет старший инструктор летчик Алан Датиев ликвидировал два украинских вертолета Ми-24, а затем уничтожил штурмовой самолет Су-25. О боевых подвигах российского пилота рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ, передают «Известия».

Результативный полет Алан Датиев совершил на Су-27. Летчик сам рассказал о том, как выполнял задачу.

— В один из дней стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края обнаружил две воздушные метки сначала. По характеристикам — два вертолета Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение, — поделился Датиев.

Затем в другом районе, также входившем в зону ответственности пилота, он обнаружил три цели. По характеристикам Датиев сделал вывод, что это штурмовики Су-25. Летчик создал такие условия, что две из целей развернулись. Один из штурмовиков пытался атаковать, но был уничтожен.

Ранее сообщалось, что российские летчики сбили украинский военный вертолет Ми-8 над Харьковской областью.