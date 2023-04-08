«Ъ»: спрос на внутренние горные курорты в России вырос на 15%

Спрос на внутренние горные курорты в России вырос на 15% Фото: Мария САННИКОВА

Из-за ограничений на заграничный туризм российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона увеличили прирост потока гостей на 10–15%, передает «Коммерсантъ». Самыми популярными местами для отдыха стали Красная поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш.

Сочинская Красная Поляна из-за припозднившегося на месяц снега потеряла показатели, но осталась лидером. В общей сложности сочинские горнолыжные курорты собрали порядка 40% от всех российских отдыхающих в этой сфере.

На фоне сокращения Сочи в структуре продаж горнолыжных туров доля остальных курортов заметно выросла. Так, Домбай выбрали 20%, что на 15% больше, чем в прошлом, доля Приэльбрусья выросла с 1% до 10%, Шерегеша — с 1% до 4%.

За границу ездили отдыхать всего около одного процента горнолыжников. Чаще всего они выбирали Армению, Турцию, Грузию, Азербайджан и Андорру.

Ранее сообщалось, что всего за зимний сезон Сочи принял около 1,3 млн туристов.