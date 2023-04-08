Российские военные сбили над Феодосией выпущенную ВСУ ракету Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Феодосией, на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную украинскими войсками. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в субботу, 8 апреля.

Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что, по предварительным данным, сработали системы ПВО. Эти сведения проверяются, отметил он и призвал дождаться официальной информации.

Позже Крючков сообщил, что обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Человеческих жертв, а также разрушений нет, подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым военным путем. Ожидается, что попытка будет совершена в ближайшие недели, в ходе «приазовского» контрнаступления. На очередные угрозы глава Республики Крым, которая в этом году отметила девятилетие воссоединения с Россией, ответил фразой «Ждем. Встретим. Похороним».