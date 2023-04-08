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НовостиПолитика8 апреля 2023 8:44

Российские военные сбили над Феодосией выпущенную ВСУ ракету

По предварительной информации, сработали системы ПВО
Мила ГЕНЬ
Российские военные сбили над Феодосией выпущенную ВСУ ракету

Российские военные сбили над Феодосией выпущенную ВСУ ракету

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Феодосией, на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную украинскими войсками. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в субботу, 8 апреля.

Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что, по предварительным данным, сработали системы ПВО. Эти сведения проверяются, отметил он и призвал дождаться официальной информации.

Позже Крючков сообщил, что обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Человеческих жертв, а также разрушений нет, подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым военным путем. Ожидается, что попытка будет совершена в ближайшие недели, в ходе «приазовского» контрнаступления. На очередные угрозы глава Республики Крым, которая в этом году отметила девятилетие воссоединения с Россией, ответил фразой «Ждем. Встретим. Похороним».