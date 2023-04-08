Артиллеристы пишут на снарядах «За Владлена Татарского» в память о погибшем во время теракта военкоре Фото: стоп-кадр из видео

Артиллеристы смешанного дивизиона повышенной мощности в память о хорошо известном им военном корреспонденте Владлене Татарском написали на снарядах самой мощной в мире самоходной пушки «Малка» калибра 203 миллиметра, известной также как «Пион-М» имя погибшего журналиста. По вражеским позициям российские военные запустили снаряд с надписью фломастером «За Владлена Татарского», передает военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Журналист Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля 2023 года во время теракта в кафе Санкт-Петербурга во время собственного творческого вечера. Взрывное устройство принесла и передала ему в статуэтке Дарья Трепова. Антитеррористическая комиссия РФ быстро выяснила, что девушку координировали спецслужбы Украины. Сейчас она арестована.

Напомним, прощание с Владленом Татарским начнется в 12:00 на Троекуровском кладбище в Москве, где затем и похоронят военкора. KP.RU будет транслировать траурную церемонию онлайн.