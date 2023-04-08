Глава МВФ Георгиева предупредила о риске «бума» из-за уязвимости мировой экономики Фото: REUTERS

Мировая экономика сегодня находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Видео с ее комментариями опубликовано на YouTube-канале банка.

Сейчас финансовая система стала чище, но уязвимостей в ней предостаточно, отметила эксперт.

— На самом деле мы говорили в течение последнего года: «Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать «бум», — поделилась мнением Георгиева.

Глава МВФ перечислила вероятные последствия противоестественной борьбы с инфляцией. Это финансовая нестабильность и замедление экономического роста. Но второго кризиса 2008-го года не будет, подчеркнула Георгиева.

Ранее директор-распорядитель МВФ уже говорила о рисках бесконтрольного роста ставок. Перспективы развития мировой экономики в среднесрочной перспективе останутся слабыми, спрогнозировала она.