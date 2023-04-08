АТОР: среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве российских туристов нет Фото: Евгения ГУСЕВА

В АТОР сообщили, что по предварительным данным среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве нет российских туристов, передает ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора организации Майи Ломидзе. По крайней мере, такая информация пока не поступала.

Аналогичное заявление сделало ранее посольство РФ в Израиле.

В пятницу, 7 апреля, на набережной Чарльза Клора в центре Тель-Авива автомобиль сбил пешеходов, после чего перевернулся. После этого водитель попытался применить огнестрельное оружие по прохожим, однако не успел — его нейтрализовали оказавшиеся рядом с местом событий полицейские. По другой информации, стрельба все же состоялась, после нее террорист, житель Израиля, попытался протаранить толпу пешеходов.

Всего при теракте пострадали семь человек, двое из них тяжело ранены. Один человек погиб. Им оказался 36-летний гражданин Италии.

Также The Jerusalem Post сообщал, что стрельбу по прохожим пытался открыть не водитель, а другой, оказавшийся рядом человек.