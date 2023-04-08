РБК: в российских магазинах игрушек заканчиваются настольные игры «Монополия» и Uno Фото: Shutterstock

Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия», передает РБК. Проблема вызвана уходом из РФ американского Hasbro. Во многих торговых сетях уже не найти настольную экономическую игру, а также ряд других популярных «настолок», остальные распродают остатки завозов 2022 года.

Классические «Монополии» уже закончились в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games. Не оказалось любимой многими игры и в магазине «Интеллект-игрушка». Настольную игру нашли только в сети «Детский мир», однако там пояснили, что речь идет о запасах 2022 года.

При этом параллельный импорт в данной ситуации не поможет, так как игра требует перевода.

«Монополия» пока остается в небольших количествах на маркетплейсах, однако среди объявлений много подделок — об этом сообщают покупатели в отзывах.

Также сообщается, что подходят к концу и запасы таких игр как Uno и «Скрабл» производства американской компании Mattel.

Ранее сообщалось, что правообладатели запретили использовать образ муми-троллей в России.