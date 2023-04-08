Росавиация порекомендовала авиакомпаниям изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН

Извержение вулкана на Камчатке представляет опасность для самолетов, предупредили в Росавиации. По этой причине авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты.

Напомним, в 8:38 по московскому времени на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана «Безымянный». Наружу вырвался пепел, высота столба составила до 12 километров. Облако пепла смещалось к юго-востоку от полуострова.

Выбросу присвоили максимальный, «красный» код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В связи с этим летному составу рекомендовали учитывать особенности природного явления и использовать другие маршруты при перелете через Россию.

В Росавиации отметили, что органы обслуживания воздушного движения РФ обеспечили пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно.