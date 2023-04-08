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НовостиСпорт8 апреля 2023 12:01

Роман Костомаров после ампутаций мечтает начать двигаться

Состояние олимпийского чемпиона удовлетворительное, он восстанавливается, сообщил источник
Мила ГЕНЬ
Роман Костомаров после ампутаций мечтает начать двигаться

Роман Костомаров после ампутаций мечтает начать двигаться

Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни и мечтает начать двигаться, а также покинуть больницу. Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы, — поделился близкий к спортсмену источник, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. У 46-летнего спортсмена начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать ему обе стопы и пальцы левой руки, чтобы спасти жизнь.

Сейчас Роман Костомаров уже идет на поправку, но продолжает оставаться в реанимации до восстановления всех тканей. Спортсмена готовят к плановой операции по протезированию, писал KP.RU. Психологическое состояние олимпийского чемпиона также в норме, он жалуется только на надоевшие больничные стены.