Роман Костомаров после ампутаций мечтает начать двигаться Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни и мечтает начать двигаться, а также покинуть больницу. Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы, — поделился близкий к спортсмену источник, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. У 46-летнего спортсмена начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать ему обе стопы и пальцы левой руки, чтобы спасти жизнь.

Сейчас Роман Костомаров уже идет на поправку, но продолжает оставаться в реанимации до восстановления всех тканей. Спортсмена готовят к плановой операции по протезированию, писал KP.RU. Психологическое состояние олимпийского чемпиона также в норме, он жалуется только на надоевшие больничные стены.