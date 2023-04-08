Минобороны России сообщило о 370 уничтоженных бойцах ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска на Донецком направлении за последние сутки уничтожили 370 бойцов киевского режима и нанесли значительное поражение боевой технике противника. Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны по обстановке на фронтах.

Сообщается, что ВСУ потеряли как собственных военнослужащих, так и иностранных наёмников. Также за минувшие 24 часа ВС РФ подорвали три боевые машины, шесть бронемашин, три обычных автомобиля, использующихся для нужд украинской армии, и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Всё это стало результатом слаженной работы «Южной» группировки российских войск, пехоты, боевой техники, артиллерии и авиации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на южно-донецком направлении российские снайперы ликвидировали группу разведчиков ВСУ, а также расчеты ЗРК «Стрела-10» сбили украинские беспилотники «Фурия» и «Валькирия».