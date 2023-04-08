Mysl Polska: Зеленский отказался признать преступления Украины против Польши Фото: REUTERS

В Польше негативно восприняли политический визит президента Украины Владимира Зеленского, так как он отказался признавать совершенные украинцами преступления против польского народа. Об этом написал обозреватель портала Mysl Polska Пшемыслав Пяста.

Как заявляет Пяста, орден Белого орла, который вручили власти Польши Зеленскому, следует переименовать в орден Птицы Додо, славящейся своей глупостью. При этом заслуживают этого «глупого» ордена именно польские чиновники, раз считают, что президент Украины им друг.

«Достаточно почитать полные восторга эмфазы по поводу "исторического визита" Зеленского. О его великом историческом послании. И о якобы "пропольском" жесте, который состоял в том, что выступающий произнес несколько слов на нашем языке», - пишет Пяста.

Обозреватель указал на то, что настоящим «пропольским» жестом стали бы извинения Зеленского за Волынскую резню, обстрелы польской территории украинскими ракетами, за убийства и грабёж поляков. Пяста считает, что польское руководство, так похожее на птицу Додо, достаточно поблагодарить и похвалить, чтобы оно продолжило спонсировать обанкротившуюся Украину.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Зеленский и польский лидер Анджей Дуда пообещали друг другу создать так называемую унию, единое государство, состоящее из Украины и Польши.