Сенатор от Крыма Ковитиди: НАТО спасут свою репутацию только поиском предателей в США и на Украине Фото: REUTERS

Восстановить свою репутацию после того, как более сотни секретных документов о планах ВСУ и Пентагона на Украине утекли в социальные сети, НАТО сможет только поиском предателей в Киеве и США. Об этом заявила агентству РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В сеть утекли секретные военные документы, подробно описывающие весеннее контрнаступление ВСУ на Крым и Донбасс, а также рассказывающие об участии американских военных в его подготовке. В Пентагоне уже оценили ущерб от утечки как значительный и начали расследование.

Киев при этом громко заявляет, что слитые документы являются поддельными, и вообще отфотошопленными. Ковитиди указала, что над этой версией смеются даже на Западе, а у США из-за этого инцидента становится ещё меньше мотивации поддерживать Украину.

«Ярким подтверждением укрепления внешнеполитического вектора в пользу России является недавний отказ лидера Китая Си Цзиньпина президенту Франции осудить действия России на Украине», - говорит сенатор.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в сеть утекла новая порция секретных американских документов, посвящённых Украине и Китаю.