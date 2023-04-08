WSJ: США готовы рассматривать «креативные» решения для обмена обвинённого в шпионаже журналиста Гершковича Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти заявили о том, что готовы рассматривать разные, в том числе «креативные», варианты возвращения Эвана Гершковича и Пола Уилана, задержанных в России по обвинению в шпионаже на Вашингтон. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу. Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно», - говорит журналистам источник в Белом доме.

В издании отметили, что в нынешних геополитических условиях добиться обмена заключёнными будет крайне сложно, даже если привлечь к сделке третьи, и даже четвёртые страны.

Напомним, Уилана задержали в 2018 году в Москве. В ФСБ сообщали о том, что американец проводил шпионскую акцию, защита же настаивает, что шпионажем он не занимался, и якобы получал флеш-карту с фотографиями из поездки в Сергиев-Посад.

Ранее KP.RU сообщил о том, что журналисту из США Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже в пользу Белого дома. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая 2023 года.