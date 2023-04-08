Украинские пограничники пресекли попытку вывезти в Молдавию мощи 80 святых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Погранслужба Украины сообщила о том, что на КПП страны был задержан гражданин Молдавии, пытавшийся вывезти с территории государства мощи 80 святых, а также разнообразную церковную атрибутику. Перевозчик заявил, что вёз все эти вещи на праздник.

Так, на пропускном пункте «Табаки» был задержан мужчина, у которого обнаружился ковчег с мощами 80 святых, иконой и храмовым аналоем. Всё это молдаванин вёз в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Молдавии, якобы на празднование, по поручению своего друга на Украине.

Сообщается, что мощи везли достаточно небрежно, из-за чего они выпали из мощевика. Пограничники сообщили об этом инциденте в СБУ и украинскую полицию.

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