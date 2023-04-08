Что произошло за день 8 апреля: Главные новости

В Москве в последний путь проводили военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве сотни людей пришли в последний раз проститься с убитым во время теракта военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Военкора похоронили с воинскими почестями: у гроба был выставлен почетный караул, на подушечках пред ним разложили награды, в том числе и орден Мужества, которым Владимир Путина наградил Максима посмертно.

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