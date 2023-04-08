Американский разведчик подсчитал количество убитых и пропавших без вести бойцов ВСУ Фото: REUTERS

Киевский режим отправил на верную смерть уже более 300 тыс. военнослужащих, которые теперь числятся погибшими или пропавшими без вести. Об этом заявил бывший разведчик ВМС США Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

В своих подсчётах Риттер ссылается на официальные заявления украинских властей, что позволяет составить минимальное представление о реальных потерях ВСУ. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял в беседе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли, что погибли уже 250 тыс. бойцов. Порядка 83 тыс. пропали без вести, из которых около 60 тыс. человек, скорее всего, мертвы. Таким образом примерное число равняется 315 тыс. солдат.

Риттер подчеркнул, что эти цифры в общем и целом соответствуют полевой информации, которая утекает из зоны действия СВО, а также инсайдам, которые получает сам разведчик.

Ранее KP.RU сообщил о том, что новые поставки западного оружия не помогут ВСУ победить в Артёмовске, вскоре им придётся оставить город.