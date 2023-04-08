Обвиняемая в теракте против военкора Татарского Дарья Трепова сотрудничает со следствием, фото: ГУ МВД

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, во время которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (известный как Владлен Татарский), и пострадали 40 человек, полностью сотрудничает со следствием. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что Трепова полностью сотрудничает со следствием, оказывая всю возможную поддержку правоохранителям. Все её показания детально разбираются оперативной и следственной группами, в которых задействованы несколько десяткой сотрудников.

Сейчас следствие устанавливает всех возможных соучастников Треповой, а также отрабатываются возможные версии и мотивы совершённого преступления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Трепову, пронёсшую начинённую взрывчаткой статуэтку в кафе в Санкт-Петербурге, доставили в следственный изолятор «Лефортово», где она будет находиться на протяжении всего расследования и судебного процесса.