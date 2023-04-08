FT: Давление США вынудило Италию пересмотреть сделку по продаже ЛУКОЙЛа Фото: REUTERS

Власти Италии начали подробное изучение сделки по продаже нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ ISAB на острове Сицилия компании G.O.I. Energy, после начавшегося давления со стороны США. Белый дом потребовал убедиться в том, что компания-покупатель не связана с бизнесменами из России. Об этом пишет газета Financial Times.

Вашингтон потребовал от Рима убедиться в том, что G.O.I. Energy никак не связана с Россией. В Госдепе США заявили, что хоть ЛУКОЙЛ и не находится под американскими санкциями - американцы настоятельно рекомендуют всем проверять любые сделки, хоть как-то затрагивающие российские компании, или потенциально с ними связанные.

G.O.I. Energy в свою очередь опровергли какие-либо связи с Россией, указав на то, что инвесторами компании являются представители из Греции, Кипра и Израиля.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент США Джо Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности страны, только ради быстрого ввода новых санкций против России.