Зеленский анонсировал поставку 200 бронетранспортёров Rosomak из Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша готова передать Киеву 200 бронированных машин Rosomak. Сперва ВСУ получат сотню единиц, а спустя некоторое время - оставшуюся половину. Об этом Зеленский написал в своих социальных сетях.

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин», - пишет Зеленский.

Отмечается, что ранее Варшава была готова поставить киевскому режиму сотню Rosomak, затем это число увеличили до 150 единиц бронетехники, а теперь - 200. Также ВСУ должны получить в той же поставке самоходные миномёты, боеприпасы и самолёты МиГ.

Польские БТР Rosomak производятся на базе финской компании Patria, и вооружены 30-миллиметровыми пушками.

Ранее KP.RU сообщил о том, что бывший разведчик США Риттер назвал любые новые поставки оружия киевскому режиму бесполезными, так как они уже не помогут Зеленскому удержать Артёмовск.