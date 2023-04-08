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НовостиПолитика8 апреля 2023 19:13

Зеленский анонсировал поставку 200 бронетранспортёров Rosomak из Польши

Предполагается, что машины поступят двумя партиями по 100 единиц
Сергей КУДРИН
Зеленский анонсировал поставку 200 бронетранспортёров Rosomak из Польши

Зеленский анонсировал поставку 200 бронетранспортёров Rosomak из Польши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша готова передать Киеву 200 бронированных машин Rosomak. Сперва ВСУ получат сотню единиц, а спустя некоторое время - оставшуюся половину. Об этом Зеленский написал в своих социальных сетях.

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин», - пишет Зеленский.

Отмечается, что ранее Варшава была готова поставить киевскому режиму сотню Rosomak, затем это число увеличили до 150 единиц бронетехники, а теперь - 200. Также ВСУ должны получить в той же поставке самоходные миномёты, боеприпасы и самолёты МиГ.

Польские БТР Rosomak производятся на базе финской компании Patria, и вооружены 30-миллиметровыми пушками.

Ранее KP.RU сообщил о том, что бывший разведчик США Риттер назвал любые новые поставки оружия киевскому режиму бесполезными, так как они уже не помогут Зеленскому удержать Артёмовск.