Захарова рассказала о попытках Запада слепить образ жертвы из подозреваемой в убийстве Татарского, фото: МИД РФ

Западные страны, кичащиеся своей приверженностью свободе и соблюдению прав, особенно если это касается журналистов, так и не сумели высказать хоть слово осуждения теракта в Санкт-Петербурге, унёсшего жизнь военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). Об этом написала в своих соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных "радетелей" за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости», - пишет Захарова.

При этом представитель дипломатического ведомства указала на то, что нашлись на Западе и те, кто начал злорадствовать над смертью Татарского и пострадавшими при теракте людьми, что можно однозначно воспринимать как публичное оправдание терроризма.

Захарова снова указала на патологическое лицемерие «цивилизованного общества». Сперва они молчаливо одобряют убийства Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, а затем, уверена дипломат, будут сознательно оправдывать насилие в отношении «неправильных» журналистов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что обвиняемая в убийстве Владлена Татарского Дарья Трепова сотрудничает со следствием, все её показания изучаются максимально детально.