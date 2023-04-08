Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не служат в ВСУ, фото: ТАСС

Украинский журналист Дмитрий Гордон* оправдал то, что его сыновья не находятся в рядах ВСУ, тем, что в данный момент они проживают в США. По словам занимающего радикально-проукраинскую позицию Гордона, они родились не на Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Гордон заявил, что один из его сыновей тяжело болен, и его состояние не позволяет даже «нормально жить», не то что идти на фронт. Двое других же сыновей, по словам журналиста, родились на территории другого государства, не на Украине, и уже долгое время живут в Америке.

При этом сам Гордон не служит в рядах ВСУ по одной, как он заявляет, причине. Ему, якобы, не позволяет это делать украинский закон, так как он является многодетным отцом. Согласно открытым источникам, у него семеро детей от двух браков.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.