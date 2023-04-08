Умер Бен Ференц, последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Последний прокурор Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, об этом сообщил американский телеканал NBC News.

«Последний из остававшихся в живых прокуроров Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц скончался в возрасте 103 лет», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта 2023 года на российские экраны вышел фильм «Нюрнберг», посвященный самому громкому судебному процессу XX века - трибуналу над нацистскими военными преступниками.

Уголовный процесс длился почти год, его архив составляют более 100 тысяч документов, тысячи коробок с кинопленкой и 25 тысяч фотографий, а полная стенограмма 403 заседаний заняла 17 тысяч страниц.

Прокуратура СССР на процессе представила судьям изделия, изготовленные из обработанной человеческой кожи, и образцы мыла, сваренного из человеческих тел.

После показа Советским Союзом документальной кинохроники, снятой в нацистских концлагерях, американский судья Паркер впал сначала в истерику, а затем в депрессию.