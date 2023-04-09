Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: США не разгадали секрет сплава российских двигателей РД-180 Фото: REUTERS

США, приобретающие российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, об этом сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, …мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут», — сказал он.

Глава института отметил, что сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли.

«Это ограничивает, в частности, количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей», - пояснил Ковальчук.

Как писал сайт KP.RU, в 2018 году гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов сообщал, что подписан контракт на 2020-й, будет поставлено еще 6 двигателей РД-180.

В статье указывалось, что данные двигатели США получает из России с 1997 года. Как оказалось, их проще купить у России, чем изготовить самим. Кроме того, создать свои двигатели до 2018 года американские инженеры не смогли даже под давлением конгрессменов.

В марте 2022 года Илон Маск назвал российские ракетные двигатели РД-180 великолепными.

Он рассказал, что именно этими двигателями оснащены американские ракеты Atlas V – детище концернов Boeing и Lockheed Martin. Но из-за запрета на импорт из России космических технологий теперь будущее Atlas V, по словам Маска, под угрозой.