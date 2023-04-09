В Киеве неизвестный обстрелял из автомата Калашникова здание магазина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Киеве неизвестный мужчина обстрелял здание магазина из автомата Калашникова, об этом сообщили украинские СМИ.

«Неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова», - говорится в сообщении.

На записях камер видеонаблюдения запечатлено, как киевлянин вступил в перепалку с мужчиной, после чего открыл огонь из автомата.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля 2023 года украинские боевики обстреляли Петровский район на западе Донецка.

В результате обстрела было повреждено здание училища, сообщал глава администрации города Алексей Кулемзин. Из-за обстрела в здании училища повреждены входные двери, крыша, остекление.

22 марта Кулемзин сообщил, что ночью под удар украинских боевиков попал мирный квартал Петровского района Донецка. При этом были выпущены 6 снарядов калибром 155 мм натовского образца. Он отметил, что пострадало здание местного водоканала.