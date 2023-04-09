У матерей, перенесших COVID-19, родились дети с повреждением мозга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В США двое младенцев родились с повреждениями мозга из-за COVID-19, который перенесли их матери во время беременности, об этом говорится в исследовании Университета Miami Health System и Медицинской школы Миллера при Университете Майами.

В исследовании уточнялось, что один ребенок умер в возрасте года и одного месяца. При этом ребенок родился недоношенным на 32-й неделе беременности.

По результатам исследования установили, что инфекция проникла в организм детей во время беременности матерей через плаценту, что «вызвало повреждение мозга у новорожденных».

Исследователи предположили, что антитела проникли в организм детей через плаценту от матери, либо проник сам вирус и вызвал у них иммунный ответ.

Ученые отметили, что у новорожденных наблюдались судороги, микроцефалия и задержка в развитии.

Как писал сайт KP.RU, коронавирусная инфекция существенно повышает риск старта аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы.

Врачи стали замечать фатальные сбои в работе иммунной системы еще в начале пандемии ковида, тогда заговорили о цитокиновом шторме.

Согласно масштабного анализа данных 850 тысяч человек, переболевших коронавирусом, и такого же числа не болевших в контрольной группе, удалось выяснить, как инфекция приводит к дебюту аутоиммунных заболеваний у людей, которые до болезни COVID-19 были здоровы.