Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении.

«Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наемников сбили военнослужащие батальона «Восток-Ахмат», сорвав их наступление на наши позиции», — написал Кадыров.

Он отметил, что благодаря беспилотникам удалось выявить наступательные действия украинских военных и оперативно корректировать удары минометов.

«Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», - подчеркнул глава Чечни.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рамзан Кадыров заявил о ликвидации группы украинских военных под Кременной, еще часть военных ВСУ взяты в плен.

Глава Чечни подчеркивал, что в результате бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен.

По его словам, российские бойцы проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу.