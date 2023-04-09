JP: В Иерусалиме на Храмовой горе забаррикадировались сотни палестинцев Фото: REUTERS

В Иерусалиме сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Издание уточняло, что стражи порядка уже вошли на территорию комплекса, где расположена мечеть.

Начальник полиции Иерусалимского округа в соцсети заявил о приверженности сохранению мира и безопасности.

«Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг» - написал он.

Как писал сайт KP.RU, 18 апреля 2022 года в Иерусалиме, а также других городах и селах Израиля, продолжались массовые беспорядки.

Полицейские сообщали о задержании 470 арабов, включая 65 несовершеннолетних. Большую часть задержанных отпустили под подписку не приближаться к Храмовой горе на протяжении ближайших нескольких дней.

Начальник полиции Иерусалимского округа заявил, что столкновения между арабами и силами безопасности являются самыми значительными за последние 30 лет.

Кроме Иерусалима арабы проводили массовые шествия и демонстрации в Хайфе, Назарете, Умм эль-Фахме.